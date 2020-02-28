السلطات الألمانية تلغي أكبر معرض للسياحة في العالم بسبب "كورونا"





أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الجمعة، أنها ألغت معرض السياحة الذي يقام في العاصمة برلين، بسبب مخاطر فيروس "كورونا" المستجد.





هذا و ألغى منظمو معرض "بورصة برلين للسياحة الدولية" المعروف اختصارا باسم (ITB Berlin)، إقامة المعرض هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد قبل 5 أيام من انطلاقه، حسب ما أوضح بيان للمعرض تم نشره على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وقال رئيس المعرض كريستيان غوكه: إن "الشروط الرسمية لإقامة المعرض تم تشديدها اليوم الجمعة، لدرجة لا يمكن تطبيقها"، مضيفاً أن "معرض برلين له أهمية كبرى للسياحة في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 10 آلاف عارض، يأتون من أكثر من 180 دولة".





وتابع غوكه: "نحن نحمل على عاتقنا بمنتهى الجدية مسؤولية صحة وسلامة ضيوفنا والعارضين والموظفين"، مؤكدًا على أن "قرار إلغاء المعرض لعام 2020 جاء بصعوبة".





ويعد معرض برلين للسياحة الدولية أكبر معرض للسياحة في العالم، وفرصة ينتظرها منظمو السياحة والسفر في العالم لعقد الصفقات وإجراء التعاقدات للموسم السياحي الجديد.





وكان من المفترض أن يفتح معرض هذا العام أبوابه في الفترة بين الأربعاء المقبل الموافق 4 من مارس وحتى يوم الأحد الموافق 8 من نفس الشهر.





وتأسس معرض ITB الدولي للسياحة عام 1966 لينعقد منذ ذلك في شهر مارس من كل عام، ويزوره نحو 160 ألف شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم.





وتكمن أهمية البورصة في عقدها بألمانيا، التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم في 2019؛ حيث سافر 55 مليون ألماني للسياحة بمختلف دول العالم.





كما يذكر أن ألمانيا أعلنت عن نحو إصابة 60 شخصاً بفيروس كورونا.



