وزير الأوقاف: اتركوا أمر الناس في الآخرة لله وحده

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما قام به الدكتور مجدي يعقوب يفخر به كل مواطن مصري وعربي، وتفخر به الإنسانية بأكملها، حيث يعد نموذج إنساني راقي.



وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الأعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يمكن أن نحكم على غيرنا في أي شيء، ولكن أمر الجنة والنار فليس لأحد من الخلق أن يحكم على غيره من الخلق.



وأضاف وزير الأوقاف، أن الله لم يفوض أحد في مسألة الجنة والنار، وكل ما يثار في هذا الشأن جدل، مشددًا على ضرورة أن نعلي من المواطنة، ونترك أمر الناس في الآخرة لله وحده.

