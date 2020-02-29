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وزير الأوقاف: اتركوا أمر الناس في الآخرة لله وحده

السبت 29/فبراير/2020 - 02:30 ص
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وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما قام به الدكتور مجدي يعقوب يفخر به كل مواطن مصري وعربي، وتفخر به الإنسانية بأكملها، حيث يعد نموذج إنساني راقي.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي مع الأعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يمكن أن نحكم على غيرنا في أي شيء، ولكن أمر الجنة والنار فليس لأحد من الخلق أن يحكم على غيره من الخلق.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الله لم يفوض أحد في مسألة الجنة والنار، وكل ما يثار في هذا الشأن جدل، مشددًا على ضرورة أن نعلي من المواطنة، ونترك أمر الناس في الآخرة لله وحده.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف مجدي يعقوب عمرو أديب

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