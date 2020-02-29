أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)

















انتهى منذ قليل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تلقى نجليه جمال وعلاء، ووالدتهما السيدة سوزان مبارك، العزاء في الراحل والذي أقيم في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.وحضرت العزاء السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحشد كبير من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة، ومن أبرزهم يسرا، ليلى علوي، حكيم، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر.كما حضر عزاء مبارك، محمد رمضان، محمد فؤاد، صفاء أبو السعود، إلهام شاهين، خالد سليم، ميرفت أمين، عمرو دياب، ودينا الشربيني، وغيرهم.يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي في مستشفى الجلاء العسكري، بعد صراع مع المرض.وشُيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بجانب عدد من كبار رجال الدولة وعدد من رجال الأعمال ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.