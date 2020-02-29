Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 12:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال - تصوير: عبد الحافظ حمدي
Advertisements

انتهى منذ قليل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تلقى نجليه جمال وعلاء، ووالدتهما السيدة سوزان مبارك، العزاء في الراحل والذي أقيم في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وحضرت العزاء السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحشد كبير من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى نجوم الفن والرياضة والإعلام والسياسة، ومن أبرزهم يسرا، ليلى علوي، حكيم، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر.

كما حضر عزاء مبارك، محمد رمضان، محمد فؤاد، صفاء أبو السعود، إلهام شاهين، خالد سليم، ميرفت أمين، عمرو دياب، ودينا الشربيني، وغيرهم.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الماضي في مستشفى الجلاء العسكري، بعد صراع مع المرض.

وشُيع جثمان الرئيس الأسبق مبارك في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، بجانب عدد من كبار رجال الدولة وعدد من رجال الأعمال ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.



أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
أبرزهم عمرو دياب يسرا ويحيى الفخراني.. نجوم الفن في عزاء الرئيس الأسبق مبارك (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عزاء مبارك جنازه عسكريه الرى

أخبار تهمك

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت elostora مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي مجانا بي إن سبورت لايف ستريم elzamalek

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كورة لايف WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر kora live مباراة الزمالك الان Yalla Yazamalek بدون تقطيع هدف شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الزمالك اليوم: فوز جديد على الترجي.. رسالة نارية من مرتضي منصور. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ ساعة الا ربع

أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 فبراير: رعب في الريال قبل الكلاسيكو.. صفقة مفاجأة.. بيريز يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي.. هجوم ضاري على زيدان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان ومدبولي يشاركان فى عزاء والدة وزير المالية الأسبق "صور"

عمرو دیاب ودینا الشربیني في عزاء الرئیس الأسبق حسني مبارك

عمرو سعد يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

خالد سليم يؤدي واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

يسرا تُشارك في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك (صور)

ليلى علوي وإلهام شاهين يقدمان واجب العزاء لأسرة مبارك (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

10:20 م

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي بعد فوز الزمالك

08:51 م

الأهلي يحذر كهربا خوفًا من ثورة اللاعب

11:18 م

بعد الخسارة.. مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

10:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status