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"رأس الحكمة" على البحر المتوسط تنافس مدينة الجلالة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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تسعى الدولة للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال الفترة الحالية، لتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية ولتدخل ضمن الدول السياحية والتنمية الكبرى من خلال مشروعاتها القومية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الجلالة الافتتاح في منتصف 2020، وتضم مدينة سكنية ومدينة طبية عالمية ومنطقة صناعية ومنطقة سباقات دولية وأكبر محطة تحليه مياه في مصر وأفريقيا، وجامعة الجلالة ومنتجعًا سياحيًا وفندقًا جبليًا وفندقًا ساحليًا ومول تجاري عملاقًا، ودور سينما عالمية، ومراكز تزحلق على الجليد، وأكبر مدينة ملاهي مائية بالمنطقة وحي مال وأعمال وتليفريك طائر. 

وسيتم تدشين مدينة رأس الحكمة منتصف 2020، وتضم جميع الأنشطة الشاطئية المختلفة ، بجانب شاطئ عالمي ومسارات مشاة ودراجات، وفنادق ومنتجعات على أعلى مستوى، وتليفريك طائر ومناطق زراعية وصناعية، ومسار الطاقة الذي يضم مزارع رياح ومحطات شمسية.
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الكلمات المفتاحية

مدينة رأس الحكمة السيسي’ الجلالة

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