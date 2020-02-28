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وصول وزير داخلية الإمارات الرياض لتقديم التعازي في وفاة الأمير طلال

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله.


وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.


توفي الأربعاء، الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر يناهز 68 عاما، ونعى عدد من الأمراء طلال بن سعود بن عبد العزيز في تغريدات استذكروا فيها خصال الراحل الذي عرف "بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق".


وولد الأمير طلال في الرياض عام 1952، ووالدته هي فوزة محمد الذيب، وقد تزوج من الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السديري وله منها 5 أبناء وبنات، هم سارة ونورة وسعود ومشاعل وسلمان.

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