صفاء أبو السعود تشارك في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (صور)

















قدمت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بالعزاء المقام في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة، ومن أبرزهم لبلبة، يسرا، ليلى علوي، حكيم، إلهام شاهين، لبلبة، محمد رمضان، خالد سليم، تامر عبد المنعم، على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، توفى صباح الثلاثاء الماضي، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع طويل مع المرض، حيث شيٌع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورئيس مجلس النواب ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وبعض من رجال الأعمال.