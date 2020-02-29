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رفض ثم اكتئاب ثم نجاح ساحق.. محمد صبحي يروي ما وراء الكواليس في "انتهى الدرس يا غبي"

السبت 29/فبراير/2020 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قال الفنان محمد صبحيK إن الكاتب الراحل لينين الرملي كان يهتم أولًا بالفكرة الذي سيقدمها للجمهور قبل كتابة أي مسرحية، وعندما كتب "انتهى الدرس يا غبي" كان يعلم أن صديقه صبحي هو بطلها.

وأضاف صبحي خلال لقاءه التلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية CBC، أنه توجه برفقه الرملي إلى المنتج مصطفى بركة لكي يعرضا عليه فكرة المسرحية ولكنه فاجأهم بالرفض.

وتابع صبحي حديثه قائلًا إن رفض المنتج بركه قد أصابهما باحباط شديد، وفجأة اقترح صبحي على الرملي أن يذهبا إلى الفنان محمد عوض في منزله ويعرضا عليه أن يجسد دور البطولة، وبالفعل توجها له وأعجب في البداية بالفصل الأول والثاني من المسرحية ولكنه اعترض على الثالث لاحتوائه على لغة عربية.

وأوضح محمد صبحي أن بعد شهر من المحاولات والشعور باليأس، فوجئ بالمنتج مصطفى بركة يدخل عليه هو وصديقه وقال لهما أنه موافق على المسرحية قائلًا "هات الرواية ضربوا الأعور على عينه"، وعندما مضي العقد كتب صبحي له جملة غريبة بأنه سيلجأ للشرطة بسبب تكسير الجمهور للشباك وبالفعل حدث ذلك بعد الإقبال الجماهيري الكبير عليها.



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الكلمات المفتاحية

مسرحية محمد صبحي فنان انتهي الدرس يا غبي

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