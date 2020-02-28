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هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:35 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
عمر محمد
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فاجأ نادي هيدرسفيلد الإنجليزي نظيره الأهلي بطلب جديد عن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل ساعات من مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلم "الفجر الرياضي" أن مسئولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي تواصلوا مع النادي الأهلي، لمعرفه أخر تطورات إصابة رمضان صبحي، لاعب القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد تاون.

وطلب مسئولو هيدرسفيلد، تقريراً عن حالة رمضان صبحي، بعد تأخر عودته للملاعب بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

ويؤدي رمضان صبحي، تدريبات لتأهيلية على الرمل، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي بالنادي.

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هيدرسفيلد سفر رمضان صبحي رمضان صبحي الأهلي

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