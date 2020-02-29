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الشيخ محمود التهامي ضمن المعزيين في وفاة الرئيس الأسبق مبارك

السبت 29/فبراير/2020 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي
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أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بمسجد المشير طنطاوي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة على الحضور، لتقديم واجب العزاء لنجليه جمال وعلاء مبارك.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

محمد حسني مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى الحكم يوم 17 أكتوبر1981، استمر بحكم مصر حتى تنحيه يوم 11 فبراير 2011.



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