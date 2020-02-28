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ننشر أسماء الفائزين في انتخابات المهندسين بالبحيرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:22 م
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الانتخابات
الانتخابات
إسلام أمين
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حصلت بوابة "الفجر" علي أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، والتي أجريت برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بعدد 7 مقاعد.

حيث فاز كل من المهندس محمد أنور القزاز بمقعد شعبة عمارة، المهندس أحمد زكي فايد بمقعد شعبة كهرباء، والمهندس أسامة سعد الديب بمقعد شعب صغيرة غزل وكيمياء وتعدين، والمهندس محارب مفرح محارب والمهندس أحمد مصطفي عبداللا بمقعدي شعبة مدني.

وجاري فرز أصوات شعبة ميكانيكا والتي يتنافس فيها كل من "محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل" وذلك علي مقعدين.

كانت الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الانتخابات مساء اليوم الجمعة، والتي تجري تحت إشراف قضائي، بالتزامن مع جميع النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة للمهندسين.

وشهدت الانتخابات التي تجري بمقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور توافد أعضاء الجمعية العمومية المقدر عددهم بنحو 15 ألف عضو، وسط تزاحم شديد من مناصرى المرشحين للقيام بالدعاية الانتخابية.

وقال المهندس وليد الشرمة، أمين نقابة المهندسين بالبحيرة، أن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا قبل صلاة الجمعة ووصل عدد المصوتين الي 500 وذلك علي غير العادة في الانتخابات السابقة، وانه من المتوقع ان يصل اجمالي عدد المصوتين في نهاية اليوم إلي 2200 صوت.
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الكلمات المفتاحية

لنقابة المهندسين انتخابات تجديد نصفي البحيرة

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