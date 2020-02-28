محمد رمضان في عزاء مبارك والجمهور يلتقط معه السيلفي (صور)

قدم الفنان محمد رمضان، واجب العزاء في الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، ونعى أسرته في مصابهم الأليم، وذلك بالعزاء المقام في قاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.



والتقط المواطنون الحاضرون عزاء مبارك، الصور على طريقة "السيلفي" مع محمد رمضان، والتفوا حوله خلال تواجده في مسجد المشير طنطاوي لتقديم العزاء.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة، ومن أبرزهم لبلبة، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، يحيى الفخراني، وزوجته لميس جابر، على تقديم واجب العزاء لأسرة مبارك.



ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، توفى صباح يوم الثلاثاء الماضي، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض، وشيٌع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومجلس النواب، ورجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية.