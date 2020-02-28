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في ذكرى ميلادها أسطورة السينما.. عزيزة أمير أول مصرية مثلت فيلم صامت

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:30 م
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عزيزة أمير
عزيزة أمير
ريهام كمال
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يحل اليوم الجمعة 28 من فبراير ذكرى ميلاد أسطورة السينما المصرية وكانت أول ممثلة في فيلم صامت مصري من إنتاجها وتمثيلها وهي الفنانة عزيزة أمير.

ونرصد لكم بوابة "الفجر الفني" معلومات عن الفنانة عزيزة أمير، أول ممثلة في فيلم صامت مصري.

1- اسمها الحقيقي مفيدة محمد غانم. ولدت في 17 ديسمبر 1901 بطنطا.

2- توفي والدها بعد ولادتها بـ 15 يوم فعادت أسرتها إلى الإسكندرية لتقضي طفولتها بها ثم انتقلت إلى القاهرة وتحديدًا بالقرب من حي السيدة زينب.

3- التحقت بالمدرسة لكنها لم تكمل تعليمها المدرسي إلا أنها أكلمت دراستها المعرفية بتعلم مبادئ الموسيقى.

4- انضمت عام 1925 فرقة رمسيس المسرحية برئاسة يوسف وهبي، موسمًا واحدًا فقط، ثم تنقلت بين فرقتي “شركة ترقية التمثيل العربي” ونجيب الريحانى، ثم عادت إلى فرقة رمسيس.

5- قامت ببطولة مسرحية “أولاد الذوات” اخراج، والتي تحولت إلى فيلم سينمائي، كانت مرشحة لتمثيل دورها فيه، إلا أن الدور قد ذهب إلى الفنانة امينة رزق.

6- فيلم “ليلى” أول فيلم صامت من إنتاج مصرى عام 1927، حضر افتتاح الفيلم أمير الشعراء أحمد بك شوقى.

7- بعد إنتاجها للفيلم الأول ليلى عام 1927، تبعته بفيلم من إخراجها بعنوان بنت النيل الذي عرض في ديسمبر 1928.

8- في بداية الثلاثينيات قامت بإنتاج فيلم ثالث بعنوان 'كفرى عن خطيئتك الذي عرض في 1933، ولكنه كبدها خسائر كبيرة حيث كان فيلمًا صامتًا عرض في عهد الفيلم الناطق.

9- في مجال التأليف قدمت عزيزة أمير ١٦ عملًا من بينها "ابنتي" مع زكي طليمات، عام 1944، و"عودة طاقية الاخفاء" مع هاجر حمدي عام 1946، و"قسمة ونصيب" مع تحية كاريوكا عام 1950.

10- شاركت في أفلام أجنبية، مثل دورها في الفيلم الفرنسي "الفتاة التونسية" عام 1931، والفيلمين التركيين "الكاتب المصري" و"شوارع إسطنبول" عام 1932.

11- تزوجت عزيزة أمير 3 مرات الاولى من أحد الرجال الأثرياء وهى فى سن الـ14 من عمرها والثانية من الثرى الصعيدى احمد الشريعى والذى ساهم فى تأسيس شركته السينمائية والأخيرة كانت من محمود ذو الفقار والذي قدمته لأول مرة كممثل فى فيلم بائعة التفاح من اخراج حسين فوزي، وعرض فى 17 أكتوبر 1939.

12- اعتزلت عزيزة أمير التمثيل بعد اكتشافها أنها تعاني من مرض عضال توفيت في 28 فبراير عام 1952.
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