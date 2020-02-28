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احذر يا زمالك.. 3 / 1 نتيجة "خادعة" أمام الترجي التونسي و"اسألوا كارتيرون"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:08 م
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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تغلب فريق الزمالك على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جرت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 - 2020.

فريق الترجي التونسي كان البادئ بالتسجيل عن طريق عبد الرؤوف بن غيث بالدقيقة 27، وتعادل المغربي محمد أوناجم للزمالك بالدقيقة 31، وأضاف أشرف بن شرقي هدف الفريق الأبيض الثاني بالدقيقة 72، بينما سجل محمود علاء الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 94 من زمن المباراة.

- ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال؟
أصبح فريق الزمالك صاحب الحظوظ الأوفر للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي 3 / 1 في لقاء ذهاب دور الثمانية بالبطولة مساء اليوم.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل بشكل رسمي للدور التالي بالبطولة القارية على حساب بطل تونس.

أما فريق الترجي التونسي يحتاج للفوز بهدفين نظيفين أو الفوز بفارق 3 أهداف حال تسجيل الزمالك أهدافا في تونس، للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- سيناريو سقوط الأهلي يُطارد الزمالك أمام الترجي التونسي
رغم الفوز الكبير الذي حققه الزمالك على الترجي بنتيجة 3 / 1 مساء اليوم في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، واقترابه من حسم تأهله للدور نصف النهائي بالبطولة، ولكن يجب أن يتوخي لاعبي الفريق الأبيض الحذر في مباراة الإياب، خاصة وأن احراز هدفين أو أكثر ليس بالأمر الصعب على الفريق التونسي صاحب الخبرات الإفريقية الكبيرة.

ويجب أن يضع الزمالك سيناريو سقوط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 أمام عينيه قبل مباراة الإياب بين الفريقين على الملعب "الأولمبي" بتونس يوم 6 مارس المقبل، حتي لا يتعرض للإقصاء على يد الفريق التونسي.

وأنهي الأهلي مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018 أمام الترجي بالفوز عليه بنتيجة 3 / 1 بالقاهرة، وذهب لخوض لقاء الإياب في تونس وسط تفاؤل كبير من جماهيره لحسم تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للمرة التاسعة، ولكن فجر الفريق التونسي مفاجأة مدوية وحقق فوزا عريضا على المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليتوج بلقب البطولة بعد تفوق بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين.

والمفارقة المثيرة أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي، كان هو مدرب الأهلي أمام الترجي في النهائي الإفريقي قبل عامين، وشهد على السقوط المدوي للمارد الأحمر في تونس بثلاثية نظيفة وخسارة اللقب القاري أمام مدرب الفريق التونسي الحالي معين الشعباني، ويجب عليه الحذر من تكرار السيناريو نفسه مع الفريق الأبيض هذا العام.
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