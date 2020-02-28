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أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على الترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:58 م
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بوابة الفجر
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي راحة من التدريبات الجماعية المقرر إقامتها غدا على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.


واستقر كارتيرون على خوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة اليوم التدريبات الجماعية بشكل طبيعي صباح غدا، حيث يفضل المدرب بدء الاستعداد لمواجهة العودة بشكل مبكر.


ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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