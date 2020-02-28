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غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:12 م
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الانتخابات
الانتخابات
أسماء قورة
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أغلقت منذ قليل صناديق الإقتراع بإنتخابات التجديد النصفي لإنتخابات المهندسين، بعد إنطلاقها صباح اليوم بأرض المعارض بمدينة نصر.

وانطلقت اليوم انتخابات التجديد النصفي، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين، ومقاعد النقابات الفرعية.

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين
غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين
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الكلمات المفتاحية

صناديق الإقتراع انتخابات تجديد نصفي المهندسين

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