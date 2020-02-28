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مرشح شعبة مدني بالمهندسين: مصر تشهد نهضة عمرانية قوية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:12 م
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المهندس عمرو عرجون
المهندس عمرو عرجون
آيات عامر
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قال المهندس عمرو عرجون مرشح شعبة مدني في إنتخابات التجديد النصفي للنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بقائمة مهندسي مصر المستقبل، إن المهندسين يعانون من عدة مشاكل أبرزها البطالة وعدم التأهيل والتوظيف مما أدي لوجود فجوة بين مايدرسوه في الجامعات، وبين مايرونه في الواقع في ظل التقنيات الحديثة الموجودة حاليا.

وأضاف عرجون في تصريحات إلى "الفجر"، أنهم يعملون حاليا علي قانون مزاولة المهنة فهو تفعيل للميكنة الهندسية بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، لافتا إلي أهميته في تدريب وتوظيف المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل في الدول العربية ودول البحر المتوسط، وذلك لكفاءة مهندسي مصر لإنها مقر لإتحاد المهندسين العرب.

وأكد أن مصر تشهد نهضة عمرانية قوية، مصنفة ضمن التصنيف العالمي، مشيرا إلى أن مصر من أعلى الدول في النشاط العمراني.

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
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الكلمات المفتاحية

مصر لنقابة المهندسين انتخابات تجديد نصفي البطالة

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