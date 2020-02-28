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غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين بالغردقة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:07 م
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الانتخابات
الانتخابات
محمد طه
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أغلق المستشار بسام حافظ رئيس اللجنة الفرعية بمكتب الغردقة، باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، بالنقابة الفرعية لمهندسين السويس فرع الغردقة فى تمام الساعة السابعة.

وكانت شهدت الإنتخابات إقبالا متوسطا منذ العاشرة من صباح اليوم، حيث أن محافظة البحر الأحمر ليس بها نقابة فرعية للمهندسين بينما يوجد فرع من نقابة السويس الفرعية بمدينة الغردقة.

وقال المهندس جوروج نادر، المرشح علي مجلس النقابة الفرعية بالسويس شعبة عمارة، إن محافظة البحر الاحمر ليس بها نقابة بينما تتبع للنقابة الفرعية بالسويس، وان عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 800 مهندس، أدلي باصواتهم حتي الان 60 مهندسا.

وأضاف نادر أن التجديد النصفي للانتخابات بالنقابة الفرعية بالسويس، يتم اختيار فيها 7 مرشحين، بينهم مقعدين لشعبة الكهرباء ومقعدين لشعبة الميكانيكا، ومقعد للعمارة ومقعد للكمياء والغزل والنسيج، ومقعد لشعبة البترول والتعدين.

وأكد أن اجمالي عدد الأصوات بالنقابة الفرعية للمهندسين بالسويس تصل الي 6 الاف مهندس، بينهم 800 صوت في محافظة البحر الاحمر وكذلك مهندسين جنوب سيناء.
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لنقابة المهندسين انتخابات تجديد نصفي الغردقة الإنتخابات

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