وزير الصحة السعودي يضع خطة لمكافحة تفشي فيروس كورونا القاتل

وضع توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، خطة لمكافحة تفشي فيروس كورونا القاتل في المملكة العربية السعودية، مشيرًا أن المملكة تبذل كافة جهودها لعدم وصول كورونا إليها.





وصرح وزير الصحة السعودي، أن المملكة اتخذت سلسلة اجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كوورنا في السعودية 2020، وحيث قامت بتعليق وإلغاء الرحلات السياحية إليها ورحلات العمرة ومنع سفر المعتمرين إليها في الفترة الحالية.





وأشار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة استعداد السعودية وعمل خطة طوارئ في حال وصل كورونا إلى السعودية، حيث تسعى وزارة الصحة السعودية لمنع وصول كورونا في السعودية 2020 من خلال سلسلة خطوات وقائية بالتعاون مع السلطات الحكومية في المملكة والمنافذ المختلفة.





وفور الاعلان عن خطة وزارة الصحة السعودية التي عملت من خلالها لاستشعار مسئولية الوزارة لحماية المواطنين، ويشار إلى أن وزير الصحة الحالي السعودي هو توفيق الربيعة، حيث أشار إلى إجراءات وقائية اتخذتها المملكة من أجل حماية المواطنين من كورونا.





خطة وزير الصحة السعودي لمكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي خطته لمكافحة كورونا في السعودية، والتي تتضمن تعليق وإلغاء الرحلات السياحية إليها ورحلات العمرة ومنع سفر المعتمرين، وذلك من أجل منع وصول كورونا إلى المملكة، كما أشادت وزارة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمكافحة دخول كورونا إلى أراضيها.