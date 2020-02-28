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تطبيق جديد يسمح للمستوطنين بقياس المسافة من الأراضي الفلسطينية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:40 م
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مستوطنين إسرائيليين
مستوطنين إسرائيليين
ترجمة - منة الشريف
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طورت مجموعة مستوطنين يمينية سيئة السمعة تطبيقًا يمكّن المستخدمين من حساب المسافة بين منازلهم وحدود الدولة الفلسطينية، التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

واستخدمت المجموعة اليمينية "ريجافيم"، الخرائط المقترحة في ما يسمى بـ "صفقة القرن" لتسليط الضوء على الأراضي الإضافية المقترحة للدولة الفلسطينية المستقبلية على طول الحدود مع مصر.

وعلى الرغم من إضفاء الشرعية على جرائم إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الاستعمار والضم، فإن التطبيق الجديد جزء من حملة مكثفة من قبل المجموعة اليمينية لتحذير الإسرائيليين من أن "خطة السلام" لا تزال بحاجة إلى تعديلات قبل أن تقبلها إسرائيل كخطة عمل العمل.

وباستخدام التطبيق، أوضحت "ريجافيم" وجهة نظرها حول "خطة السلام" لترامب، من ناحية، تقدم خطة السلام إلى الازدهار فرصة غير مسبوقة، حيث أنه لأول مرة، تعترف حكومة الولايات المتحدة رسميًا بحقوق دولة إسرائيل إلى يهودا والسامرة، وعلى استعداد للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المجتمعات اليهودية هناك وعلى غور الأردن.

ومن ناحية أخرى، تحتوي الخطة على تهديد غير مسبوق لسلامة الإسرائيليين ومستقبل دولة إسرائيل، الاعتراف بدولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل.

وفي بيان، أدعي رئيس "ريجافيم"، أن الجمهور الإسرائيلي لم يقرأ الخطة كما فعلت منظمته، وبالتالي فإن إصدار تطبيق "يوضح لكل إسرائيلي النتائج ستكون - مباشرة على شاشة هواتفهم المحمولة الشخصية" كان ضروريا.

وأضاف، أعلن الأمريكيون أن الخطة تهدف إلى أن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمفاوضات، ومن الأهمية بمكان أنه عندما يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في الثاني من مارس، سينظرون في من هو الأنسب لتمثيل مصالح إسرائيل في تلك مفاوضات، وإلى حد كبير، ستحدد هذه الانتخابات الحدود".

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الكلمات المفتاحية

فلسطين صفقة القرن حدود مصر الولايات المتحدة اسرائيل

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