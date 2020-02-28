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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:28 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات، حسبما نقلت فضائية سكاس نيوز بالعربية.

وكانت الصحة في دولة الاحتلال، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، على تسجيل حالة إصابة جديد بفيروس كورونا، وهي لشخص قالت: إنه "كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا".

وقالت الصحة: "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض، الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".

وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس، التي انتشر بها الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس إسرائيل

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