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مباريات قوية لأندية المنيا وأسيوط في القسم الثالث

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:20 م
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بوابة الفجر
سالم خليل ورجب عبد الستار
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تنطلق السبت في تمام الثالثة عصرا، منافسات الأسبوع التاسع عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب الخارجة، ضيفا على فريق مركز شباب سمالوط، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب مطاي.

وفي المباراة الثانية، يلعب نادي ملوي، مع فريق الوليدية، في اللقاء الذي سيشهده ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق القوصية، فريق ابوتيج، في المباراة التي سيشهدها ملعب نادي ديروط.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق ناصر الفكرية، فريق بني مزار ، في المباراة التي سيحتضنها ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق الهنداو، فريق أسمنت أسيوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة التاسعة عشر لدوري القسم الثالث، يوم الاحد القادم، عندما يحل فريق مركز شباب ناصر ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

مباريات الجولة التاسعة عشر

- مركز شباب سمالوط × مركز شباب الخارجة
- نادي ملوي × الوليدية
- الهنداو × أسمنت أسيوط
- القوصية × ابوتيج
- ناصر الفكرية × بني مزار
- مركز شباب القيس × مركز شباب ناصر ملوي

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 41 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 32 نقطة
3- القوصية 29 نقطة
4- نادي ملوي 28 نقطة
5- ابوتيج 28 نقطة
6- ناصر الفكرية 26 نقطة
7- مركز شباب القيس 22 نقطة
8- الهنداو 20 نقطة
9- مركز شباب سمالوط 19 نقطة
10 - بني مزار 19 نقطة
11- مركز شباب الخارجة 16 نقطة
12 - الوليدية 14 نقطة

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