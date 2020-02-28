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أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت (بيان بدرجات الحرارة)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 29 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
القاهرة الكبرى
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

جنوب الصعيد
مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت (بيان بدرجات الحرارة)
أمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس السبت (بيان بدرجات الحرارة)
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طقس درجات الحرارة امطار السبت الارصاد

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