منتخب مصر للمينى فوتبول جاهز للبطولة العربية.. فاروق جعفر يستقر على 20 لاعبا والقائمة النهائية خلال أيام







ويخوض المنتخب تدريباته حاليا بمركز شباب الجزيرة على ملعب المينى فوتبول ، وتحظى البطولة العربية باهتمام عربى كبير لمشاركة 8 منتخبات من اقوى المنتخبات الافريقية والعربية فى اللعبة منهم خمس منتخبات شاركت في كأس العالم الاخير 2019 باستراليا .







وكانت قرعة البطولة التى اقيمت فى حفل رائع بقصر محمد على باشا قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة "الصومال و الجزائر و لبنان". فيما ضمت المجموعة الثانية "تونس و جيبوتي والسعودية والعراق







ويقول أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: "لأول مرة على أرض مصر تقام البطولة العربية للميني فوتبول في نسخة استثنائية، حيث أصبحت مصر وجهة الاتحادات الرياضية الدولية لإقامة مختلف البطولات على أرض الكنانة"..وأضاف سمير أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر بعد الزيارات التي قام بها لمختلف محافظات مصر من سيناء وحتي حلايب وشلاتين والنوبة من خلال مراكز الشباب، مع توسيع قاعدة المستفيدين منها، مشيراً إلى أنه يسعى أن تكون مصر عاصمة العالم في الميني فوتبول عام 2020.







يذكر أن لعبة "ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة تختلف عن كرة القدم التقليدية ، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، وفى عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول وفي الختام أضاف أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أنه وباقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا علي بذل كل طاقتهم لاهداء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وملايين الشعب المصري العظيم كأس البطولة العربية للميني فوتبول.

مع بدء العد التنازلى للبطولة العربية الاولى لكرة القدم المصغرة " المينى فوتبول " التى تقام فى استاد القاهرة الدولى اعتبارا من 7 مارس المقبل وصلت الاستعدادات للدرجة القصوى فى ظل الدعم الواضح من د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الحريص دائما على مساندة كل الاتحادات فى المناسبات والتجمعات الرياضية الكبرى . و كذلك رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير مؤسس اللعبة في مصر والأب الروحي لها الذي يسعي لبناء منظومة رياضية قويه والكشف عن المواهب وتوسيع قاعدة الانتشار للعبة في مصروشهدت الاسابيع الماضية استعدادات فنية على اعلى مستوى بقيادة الكابتن فاروق جعفر اسطورة الكرة المصرية والمدير الفنى لمنتخب المينى فوتبول وجهازه المعاون الذى يضم الكباتن : علاء ميهوب مدير المنتخب ومحمد صلاح ابوجريشة المدرب العام وجهاد عرفة المدرب ورياض بن حميدية مدرب وفكرى صالح مدرب حراس المرمى ود.محمد صفى مخطط الاحمال وناصر هريدى اخصائى التأهيل ، وبدأ فاروق جعفر الاعداد للبطولة ببرنامج تم تقسيمه على مراحل ، شهدت المرحلة الاولى تجميع اللاعبين المتميزين من مختلف محافظات مصر فى اطار جولة مطولة قام بها المدير الفنى للمنتخب رفقة احمد سمير سليمان رئيس اتحاد اللعبة ونائب رئيس الاتحاد العربى ، وتم تجميع اللاعبين ووصل عددهم نحو 40 لاعبا فى اول تجمع تم تصفيتهم الى 20 لاعبا ، وفى المرحلة الثانية تم اعدادهم بشكل جيد قبل الدخول فى مرحلة التجارب الودية التى شهدت تفوف المنتخب على فرق واندية بدورى القسم الثانى ، وكان يهدف فاروق جعفر من وراء التجارب الودية الوقوف على مستوى اللاعبين قبل اعلان القائمة النهائية خلال الايام القادمة .