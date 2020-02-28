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عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:48 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظائرهم في بيراميدز.

ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل رغبة النادي المنافسة على كافة البطولات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

رجب بكار بيراميدز الأهلي

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