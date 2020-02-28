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الأهلي ضد صن داونز | دوري ابطال اوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:14 م
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الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
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الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال اوروبا

الأهلي ضد صن داونز | يواجه النادي الأهلي المصري نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، مساء غدًا السبت، على ستاد "القاهرة" الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020/2019.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال اوروبا
ستُقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال اوروبا مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 6 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساًء بتوقيت المملكة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال اوروبا
سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال اوروبا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 1.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري ابطال اوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا - جونيو أجايى.

خط الهجوم: مروان محسن.

ترتيب الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا
احتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، حصيلة لعب 6 مباريات بفوزه في 3 مباريات، وتعادل مبارتان، وخسارة في مباراة واحدة، بينما احتل فريق صن داونز المركز الأول في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفوزه في 4 مباريات والتعادل مرتين فقط دون أي هزيمة.

وينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة صن داونز للثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة الثقيلة التي لحقت به في النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية 0/5 في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد سجله المغربي وليد أزارو.
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