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إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:36 م
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ايناس عبدالدايم
ايناس عبدالدايم
بسام عبدالحميد
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم الجمعة، أولى فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بإطلاق المعرض القومى للكتاب بنادي فتيات قنا، ويكون شخصية المعرض الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

وتبدأ في السادسة من مساء اليوم تبدأ جولة في معبد دندرة، ولقاء مع وزيرى الثقافة، السياحة والآثار، وفي السادسة ينطلق الحفل الفنى.

ويبدأ برنامج حفل الافتتاح، بالسلام الوطني، يليه كلمة مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وكلمة محافظ قنا، كلمة وزير السياحة والآثار، كلمة وزيرة الثقافة، وبعدها يغنى فريق بلاك تيما، ثم الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصري في بث مباشر بمعبد دندرة يومي الجمعة، والسبت، وفي قصر ثقافة قنا، في الخامسة مساءً يومي الأحد والإثنين المقبلين، وبجامعة جنوب الوادي في الخامسة مساءً يومي الثلاثاء والأبعاء المقبلين.​
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
إيناس عبدالدايم تفتتح معرض قنا للكتاب (صور)
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