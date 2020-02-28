مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة 28-2-2020

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 28-2-2020 منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يستقبل الزمالك منافسه الترجي التونسي بينما يحل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي ضيفا ثقيلا على مضيفه الرجاء المغربي.





موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

وفي أولى مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، يستقبل الزمالك ضيفه الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة ، على ملعب القاهرة الدولي، حيث يسعى الأبيض لتأكيد قوته الأفريقية بينما يرغب أبناء رادس في الثأر من هزيمة لقب السوبر الأفريقي على يد أبناء ميت عقبة.





موعد مباراة الرجاء المغربي وتي بي مازيمبي الكونغولي

وعلى الجانب الآخر تختتم مباريات اليوم الجمعة من منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بلقاء قوي بين الرجاء البيضاوي المغربي الذي يستقبل تي بي مازيمبي الكونغولي على ملعب مركب محمد الخامس في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة تفادياً لمعركة جحيم الكونغو الديمقراطية.