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الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:54 م
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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
ترجمة: منار طارق
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أثار الارتفاع السريع في فيروس كورونا مخاوف من حدوث وباء، اليوم الجمعة، حيث أبلغت خمس دول عن أولى حالاتها، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنها قد تنتشر في جميع أنحاء العالم، وألغت سويسرا معرض جنيف العملاق للسيارات، حسبما اوردت وكالة "رويترز".

لقد انهارت أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى، في نهاية أسبوعها الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبذلك وصل معدل التراجع العالمي إلى 5 تريليونات دولار.

وقد تلاشت الآمال في أن الوباء الذي بدأ في الصين أواخر العام الماضي سينتهي في غضون شهور، وأن النشاط الاقتصادي سيعود بسرعة إلى طبيعته، مع ارتفاع عدد الحالات الدولية.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف إن "المرض اخذ في الانتشار".

وتابع قائلا "سيناريو انتشار فيروس كورونا إلى بلدان متعددة، إن لم يكن جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، هو شيء نظرنا إليه ونحذر منه منذ فترة طويلة."

انضمت سويسرا إلى البلدان التي تحظر الأحداث الكبرى في محاولة للحد من الوباء، مما أدى إلى إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات الأسبوع المقبل، وهو أحد أهم التجمعات في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، طلبت الولايات المتحدة من جيشها في المملكة العربية السعودية تجنب الأماكن المزدحمة بما في ذلك مراكز التسوق ودور السينما.

كما أبلغ البر الرئيسي للصين عن 327 حالة جديدة، وهي الأقل منذ 23 يناير، ليصل بذلك اجمالي الحالات إلى أكثر من 78800 حالة مع ما يقرب من 2800 حالة وفاة.

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا معرض دولي للسيارات فيروس كورونا

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