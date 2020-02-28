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"مهندسي القاهرة": 2000 صوت حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:53 م
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المهندس سامح تاوضروس
المهندس سامح تاوضروس
آيات عامر تصوير عبير أحمد
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قال المهندس سامح تاوضروس مينا رئيس اللجنة الإنتخابات لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعضو مجلس نقابة المهندسين، أمين صندوق النقابة الفرعية بالقاهرة، إن 2000 ناخب شاركون حتي الآن في إنتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالقاهرة.

وأكد تاوضروس في تصريح إلى "الفجر"، أن اليوم يسير بكل ود وبشكل أسري وسط إشراف قضائي كامل، مضيفا أن العملية الإنتخابية تضم 300 موظف وأمن إداري من نقابة القاهرة، مؤكدا إقبال الناخبين في الساعات الأولي من الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية بالقاهرة، أن اللجنة تستمر في استقبال أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الإنتخاب حتي السابعة مساءا، علي أن تتم عملية الفرز مباشرة داخل اللجنة عقب الإنتهاء من الإدلاء بالأصوات.
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الكلمات المفتاحية

لنقابة المهندسين صوت انتخابات تجديد نصفي

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