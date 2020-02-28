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"مهندسي القاهرة": 1948 مصوتا حتى الآن في انتخابات التجديد النصفي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:38 م
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بوابة الفجر
آيات عامر تصوير عبير أحمد
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قال اللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد وسط إقبال ملحوظ من المهندسين الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد أبو سنة في تصريح خاص إلى بوابة "الفجر"، أن عدد الحاضرين حتى الآن بلغ 1948 مهندسا، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالقاهرة.

وأشار، إلى أن الانتخابات تجري في جو أسري وتحت إشراف قضائي كامل، وتستمر حتى السابعة مساء، على أن تمتد ساعة في حال الإقبال.

ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا. 

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن  و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

هذا ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا في كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.
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الكلمات المفتاحية

مهندسي القاهرة انتخابات تجديد نصفي

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