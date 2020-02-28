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الكويت تعلن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:08 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديديتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الكويتية والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف: أن "الحالتين اللتين سجلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران".

وأفادت الدكتور بثينة: بأن "الوزارة تعاملت يوم أمس الخميس مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا وأخذ مسحات منهم، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم بالاضافة إلى التعامل مع 22 راكبًا جاءوا من إيران، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما أكدت على أن "جميع الحالات المؤكدة هي بحالة صحية جيدة"، لافتة إلى أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الكويت غدًا السبت؛ لتقييم الوضع الحالي ومتابعة الاجراءات المطبقة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الكويت

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