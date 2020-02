بسبب تامر حسني.." بايرن ميونيخ" و"إيكون" يستخدمون اللغة العربية

ومن المعروف عن الشعب الألماني أنهم لا يفضلوا استخدام أي لغة غير الألمانية ولا يفتخروا بالنطق بلغة أخرى، وبالرغم من هذا استعانت الصفحة الرسمية لنادي"ميونيخ" الألماني لأغنية تامر حسني العربية، مما يُعد انصافاً للغة العربية أمام دول العالم.





_ الأمريكي "إيكون" يستخدم العربية





استضاف الفنان الدولي تامر حسني، المطرب العالمي إيكون، على مسرح حفله أمس، بحدة وقدما سوياً أغنية أمام 100 ألف من الجمهور Welcome to the life في حفل من أضخم الحفلات التي أقيمت بدول الخليج.