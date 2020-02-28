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بسبب تامر حسني.." بايرن ميونيخ" و"إيكون" يستخدمون اللغة العربية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:06 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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في ظاهرة فريدة من نوعها و تُعد إنصافاً للفن المصري والعربي، ألا وهي محاولة الغرب استخدام اللغة العربية بسبب الفنان المصري تامر حسني.

_الشعب الألماني يتحدث العربية

استعانت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بأغنية الفنان المصري تامر حسني، "حلو المكان" من فيلمه الأخير "الفلوس" وذلك للاحتفال بالفوز الكبير على تشيلسي الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي بايرن ميونيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لاحتفال الفريق بعد المباراة، معلقًا عليها بمقطع من الأغنية باللغة العربية: "حلو المكان وجينا الليلة نسهر فيه ونغني كمان".

ومن المعروف عن الشعب الألماني أنهم لا يفضلوا استخدام أي لغة غير الألمانية ولا يفتخروا بالنطق بلغة أخرى، وبالرغم من هذا استعانت الصفحة الرسمية لنادي"ميونيخ" الألماني لأغنية تامر حسني العربية، مما يُعد انصافاً للغة العربية أمام دول العالم.

_ الأمريكي "إيكون" يستخدم العربية

استضاف الفنان الدولي تامر حسني، المطرب العالمي إيكون، على مسرح حفله أمس، بحدة وقدما سوياً أغنية أمام 100 ألف من الجمهورWelcome to the life في حفل من أضخم الحفلات التي أقيمت بدول الخليج.


وحرص حسني، عقب الحفل أن يشكر إيكون، على مشاركته الغناء حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بانستجرام وكتب عليها،:"نورتني يا معلم إيكون".

ليرد عليه إيكون، بنشره لنفس الصوره عبر حسابه"إنستجرام"، مُعلقاً عليها:"دا نورك يا تيمو يا سيد المعلمين".
وإنهالت التعليقات على المنشور من قبل الجمهور العربي الذي أبدى إعجابه باستخدام المطرب العالمي إيكون للغة العربية .

جدير بالذكر أن تامر حسني، قدم امس حفلاً من أضخم حفلات جده على هامش أكبر الفعاليات بالمملكة العربية السعودية "مهرجان JTTX الموسيقي" وذلك وسط حضور 100 ألف من الشعب السعودي، غنى حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه أبرزها، حلو المكان، كفاياك أعذار، ناسيني ليه، ارجعلي، ميحرمنيش منك، 100 وش، وغيرهم مع تفاعل وهتافات هزت مكان الحفل.
بسبب تامر حسني.." بايرن ميونيخ" و"إيكون" يستخدمون اللغة العربية
بسبب تامر حسني.." بايرن ميونيخ" و"إيكون" يستخدمون اللغة العربية
بسبب تامر حسني.." بايرن ميونيخ" و"إيكون" يستخدمون اللغة العربية
بسبب تامر حسني.." بايرن ميونيخ" و"إيكون" يستخدمون اللغة العربية
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