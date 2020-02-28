Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد عليش يمازح جمهوره بصورة جديدة له عبر 'إنستجرام'

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements
نشر الفنان خالد عليش صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "عليش" في هذه الصورة في سيارته مرتديا جاكت من الجينز مع نظارته الشمسية، حاملا بيده جهاز لاسلكي.

وكتب "عليش" على هذه الصورة مازحا مع جمهوره قائلا: كلبشلي الفيرنا الرمادي اللي راكنة صف ثاني، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: نجم السكة العالمي، بموت فيك.

وفي سياق أخر شارك "عليش" العديد من الأعمال الفنية منها أدم وجميلة، صاحب السعادة، ربع مشكل، كان كدة بقا كدة، عثمان الحادي عشر، اللهم اني صائم، عوالم خفية، مسيو رمضان مبروك ابو العلمين حمودة.



وكما قدم "عليش" عدة برامج خاصة به منها الموقف، نهار جديد، مدينة البط، صباحك احلى مع بيبسي، المهرجان، اخطر رجل في العالم، ميني داغش، معاك في السكة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 6 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل نيمار مع الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:12 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status