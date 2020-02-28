خالد عليش يمازح جمهوره بصورة جديدة له عبر 'إنستجرام'

نشر الفنان خالد عليش صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "عليش" في هذه الصورة في سيارته مرتديا جاكت من الجينز مع نظارته الشمسية، حاملا بيده جهاز لاسلكي.وكتب "عليش" على هذه الصورة مازحا مع جمهوره قائلا: كلبشلي الفيرنا الرمادي اللي راكنة صف ثاني، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: نجم السكة العالمي، بموت فيك.وفي سياق أخر شارك "عليش" العديد من الأعمال الفنية منها أدم وجميلة، صاحب السعادة، ربع مشكل، كان كدة بقا كدة، عثمان الحادي عشر، اللهم اني صائم، عوالم خفية، مسيو رمضان مبروك ابو العلمين حمودة.وكما قدم "عليش" عدة برامج خاصة به منها الموقف، نهار جديد، مدينة البط، صباحك احلى مع بيبسي، المهرجان، اخطر رجل في العالم، ميني داغش، معاك في السكة.