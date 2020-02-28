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الاستقرار السياسي الواعد.. الحكومة التونسية الجديدة تتولى السلطة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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تولت الحكومة الائتلافية التونسية الجديدة السلطة اليوم الجمعة، حيث قال رئيس الوزراء إيليس فخفاخ، إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي لبدء إصلاحات عاجلة وإنعاش الاقتصاد المنكوب، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ووافق البرلمان على التحالف في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي، بعد يوم من النقاش، منهيا أشهر من المشاحنات السياسية التي أبطأت جهود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تلوح في الأفق.

وقال فخفاخ، لقد سئمت بلادنا من التغييرات المتكررة للحكومات في السنوات التسع الماضية... نريد الاستقرار السياسي.

وعلى الرغم من أن تونس تمكنت من الانتقال بسلام إلى الديمقراطية بعد التخلي عن الحكم الاستبدادي في ثورة 2011 التي أدت إلى "الربيع العربي"، حيث فشلت تسع حكومات متعاقبة في معالجة الصعوبات الاجتماعية والبطالة.

كما قام فاخفاخ، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء الشهر الماضي من قبل الرئيس كايس سعيد، بإحضار أحزاب من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته - وما زالوا يختلفون في العديد من مجالات السياسة الكبرى.

ويجب على الحكومة الجديدة معالجة الإنفاق العام المرتفع والإصلاحات الحساسة سياسيا لدعم الطاقة وشركات الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف شهيد لفاخفخ، لن تمضي الدولة قدما دون إصلاحات، وعندما تبدأ الإصلاحات، سيقاوم كل طرف معني ويقول لا، بعد ذلك، سيسأل الجميع "أين الإصلاحات".

وما يقرب من خمسة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية في تونس يوم 5 أكتوبر، كان قد قدم رئيس الوزراء المكلف الياس فخفاخ أخيرًا قائمته للوزراء المقترحين إلى الرئيس كايس سعيد، والبرلمان سيصوت على تشكيلة الحكومة في 26 فبراير

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الكلمات المفتاحية

تونس الحكومة الجديدة الاقتصاد المنكوب الاستقرار السياسي

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