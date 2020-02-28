Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أبدى اهتمامه بنجمي مانشستر سيتي، خلال مباراة فريقه ضد السيتي الثلاثاء الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

 

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن رئيس ريال مدريد لا يزال مهتمًا بضم صفقات قوية للفريق، وكانت مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو فرصة فريدة لمتابعة نجوم مانشستر سيتي المميزين.

 

وجذب الثنائي كيفن دي بروين ورحيم سترلينج أنظار فلورنتينو بيريز، حيث قدّم البلجيكي مباراة مثالية بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، وكان هو محور لعب مانشستر سيتي، وحصل في نهاية اللقاء على جائزة أفضل لاعب.

 

وقدم ستيرلينج مستوى مميز بعدما شارك كبديل، وتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه بعد عرقلته من قبل داني كارفاخال.

Advertisements

أخبار تهمك

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ ساعة و نصف

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:12 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status