بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي





أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أبدى اهتمامه بنجمي مانشستر سيتي، خلال مباراة فريقه ضد السيتي الثلاثاء الماضي، والتي انتهت لصالح الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن رئيس ريال مدريد لا يزال مهتمًا بضم صفقات قوية للفريق، وكانت مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو فرصة فريدة لمتابعة نجوم مانشستر سيتي المميزين.

وجذب الثنائي كيفن دي بروين ورحيم سترلينج أنظار فلورنتينو بيريز، حيث قدّم البلجيكي مباراة مثالية بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، وكان هو محور لعب مانشستر سيتي، وحصل في نهاية اللقاء على جائزة أفضل لاعب.

وقدم ستيرلينج مستوى مميز بعدما شارك كبديل، وتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه بعد عرقلته من قبل داني كارفاخال.