Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز صاحب مخزن دواجن مجهولة المصدر في باب الشعرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
طالبت نيابة باب الشعرية الجزئية التحفظ على 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر، ضبطت داخل مخزن بدون ترخيص، كما أمرت بحجز صاحب المخزن 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين والتجارة من ضبط "أ .ع"، 33 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المجمدة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المخزن على 300 كيلو دواجن مجمدة "أجزاء دواجن، كبد وقوانص، بانيه"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دواجن مجهولة المصدر باوبة الفجر باب الشعرية النيابة العامة الفجر

أخبار تهمك

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ أقل من ساعتين

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ ساعة و نصف

تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 35 دقيقة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

حملات موسعة لشرطة التموين لضبط الأسواق بالعاصمة

ضبط 34 طن أغذية مجهولة المصدر بالقاهرة (صور)

ضبط 32 ألف سرنجة مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بباب الشعرية

داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 225 كيلو دواجن مجهولة المصدر في باب الشعرية

تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

ضبط مسئول مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:12 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status