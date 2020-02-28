حجز صاحب مخزن دواجن مجهولة المصدر في باب الشعرية

طالبت نيابة باب الشعرية الجزئية التحفظ على 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر، ضبطت داخل مخزن بدون ترخيص، كما أمرت بحجز صاحب المخزن 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين والتجارة من ضبط "أ .ع"، 33 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المجمدة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 300 كيلو دواجن مجمدة "أجزاء دواجن، كبد وقوانص، بانيه"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.