تركيا تفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين لدخول أوروبا

توجه اللاجئون في تركيا إلى الحدود الأوروبية اليوم الجمعة، بعد أن أعلن مسؤول أن الحدود قد ألقيت ردًا على الحرب المتصاعدة في سوريا، بعد يوم من مقتل 33 جنديًا تركيًا على أيدي القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".



وسارع المسؤولون الأوروبيون للرد على تهديد مباشر لعكس اتفاق مع تركيا أوقف أزمة الهجرة في 2015-2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص عن طريق البحر إلى اليونان وعبروا البلقان سيرًا على الأقدام.



كما تبادلت موسكو وأنقرة اللوم على الضربة في شمال غرب سوريا، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي عانى منه الجيش التركي منذ حوالي 30 عامًا، حيث تراجعت الأسواق المالية التركية بسبب احتمال أن تغرق البلاد بعمق أكبر في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ تسع سنوات عبر الحدود في سوريا.



وقال مسؤول تركي كبير لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، قررنا على الفور عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا عن طريق البر أو البحر.



وقال المسؤول، إن جميع اللاجئين، بما في ذلك السوريون، مرحب بهم الآن في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الشرطة وحرس الحدود تم إيقافهم.



وفي غضون ساعات، كان عمود من عشرات المهاجرين يتجه مشيًا على الأقدام إلى الحدود الأوروبية في ضوء الصباح الباكر.



كما أضافت اليونان وبلغاريا، أنهما يعززان حدودهما على الفور، حيث قال رئيس الوزراء البلغاري، إن احتمال حدوث أزمة هجرة جديدة يشكل تهديدًا أكبر عندما كانت الدول الأوروبية تكافح للرد على فيروس كورونا.



ومع ذلك، أشار كل من الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى أن تقارير أي تغيير على الحدود لا تزال غير رسمية وأن أنقرة لم تصدر أي إعلان رسمي.



"نزح مليون شخص"

ساءت الحرب الأهلية في سوريا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة على الرغم من اختفائها إلى حد كبير من أجندة الدول الغربية.



ومع نزوح مليون مدني منذ شهر ديسمبر داخل سوريا بالقرب من الحدود التركية في ظروف شتاء يائسة، وربما كانت أسوأ أزمة إنسانية في الحرب التي جعلت نصف البلاد بلا مأوى.



وقالت تركيا، التي يوجد بها بالفعل 3.7 مليون لاجئ سوري، إنها لا تستطيع تحمل المزيد.



كما شنت القوات الحكومية السورية، مدعومة بالقوات الجوية الروسية، هجومًا للاستيلاء على الشمال الغربي، آخر الأراضي المتبقية التي يحتلها المتمردون الذين تدعمهم تركيا، مع الدبلوماسية التي ترعاها أنقرة وموسكو في حالة يرثى لها، حيث أصبحت تركيا العضو في الناتو أقرب من أي وقت مضى في الصراع لتوجيه المواجهة مع روسيا في ساحة المعركة.



كما تحدث الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين عبر الهاتف صباح اليوم الجمعة، لتجنب المزيد من المواجهة، حيث قال الكرملين، إنهم وافقوا على الحاجة إلى ترتيب جديد لتفادي الاشتباكات في محافظة إدلب السورية، وأضافت تركيا، إن الزعماء وافقوا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن.



وأثارغضب أنقرة من هجوم يوم الخميس الماضي، احتمال أن يقوم أردوغان بعملية واسعة النطاق ضد الجيش السوري المدعوم من روسيا.



ومنذ عام 2016، اعتمدت أوروبا على تركيا لوقف اللاجئين السوريين، في حين تخلى الغرب عن الدبلوماسية لإنهاء الحرب على موسكو وأنقرة.



كما تسبب احتمال حدوث أزمة هجرة جديدة في حالة من القلق في الدول الأوروبية التي تفكر بالفعل في فرض قيود على الحدود الداخلية والتجمعات العامة لمكافحة فيروس كورونا.



وقال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، معلنا حشد المزيد من رجال الشرطة على الحدود مع تركيا، إنه في الوقت الذي نفرض فيه مراقبة أكثر صرامة على فيروس كورونا، تخيل ما إذا كان لدينا تدفق لمئات الآلاف من المهاجرين، وأعلن عن حشد المزيد من رجال الشرطة على الحدود مع تركيا، لا يمكننا تحمل ذلك.



وهدد أردوغان مرارًا بفتح البوابات أمام المهاجرين للسفر إلى أوروبا، وهو ما سيعكس التعهد الذي قطعته تركيا على الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بإبقاء اللاجئين السوريين في مقابل الحصول على تمويل.



وأرسلت تركيا، الحليف الرئيسي للمتمردين الذين يقاتلون ضد الرئيس السوري بشار الأسد، الآلاف من القوات والمعدات العسكرية الثقيلة في الأسابيع الأخيرة إلى إدلب، حيث هدفت قوات الأسد إلى استعادة آخر معقل للمسلحين في البلاد وجلب الحرب. إلى النهاية النهائية.



وحذر أردوغان من أن تركيا ستصد قوات الأسد ما لم تنسحب من مراكز المراقبة التركية في المنطقة، وقد دعت الأمم المتحدة وغيرها إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكن ثلاث جولات من المحادثات بين أنقرة وموسكو فشلت في التوصل إلى اتفاق.



ورفعت الغارة الجوية يوم الخميس الماضي، عدد القتلى العسكريين في تركيا إلى 54 في فبراير في إدلب.



وصرح الحاكم في المقاطعة الحدودية التركية، إن 32 جنديا آخرين أصيبوا، وكانت هذه أسوأ خسائر تكبدها الجيش التركي منذ الهجوم الذي شنه المقاتلون الانفصاليون الأكراد عام 1993.



وقال وزير الدفاع التركي، خولوسي عكار، إن الهجوم وقع على الرغم من التنسيق مع المسؤولين الروس على الأرض واستمر حتى بعد إطلاق الإنذار بعد الضربة الأولى.



وأضافت، وزارة الدفاع الروسية إن القوات التركية التي ضربها القصف لم يكن يجب أن تكون في تلك المنطقة، وأن أنقرة لم تبلغ موسكو مسبقًا بموقعها، حيث أوضح أحد النواب الروس البارزين إن أي عملية عسكرية تركية واسعة النطاق في إدلب ستنتهي بشكل سيء بالنسبة لأنقرة.



كما انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا وهبط مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 10٪ في وقت مبكر من اليوم الجمعة على الرغم من حظر السلطات البيع على المكشوف في جميع الأسهم التركية.