Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تعلن إغلاق جميع المدارس لمدة ثلاثة أيام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:01 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
Advertisements

أعلن وزير الصحة الإيراني، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال سعيد ناماكي، وزير الصحة، "بناءً على التقييمات، هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد، ولهذا السبب سيتم إغلاق جميع المدارس في البلاد لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد".

وقد قالت إيران، امس الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وأن العدد الإجمالي للمصابين الآن 245، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين.

دفع التفشي السلطات، إلى إلغاء صلاة الجمعة في طهران، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي في وقت لاحق، في حين ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران منعت المواطنين الصينيين من دخول البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إلى التلفزيون الحكومي "خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت لدينا 106 (حالات جديدة) مؤكدة، ووصل عدد القتلى إلى 26"، ودعا الإيرانيين إلى تجنب "الرحلات غير الضرورية داخل البلاد".

وأضاف جهانبور: أن هناك خططا لفرض بعض القيود على المواقع الشيعية المقدسة وإلغاء بعض الخطب يوم الجمعة، وهو اليوم التقليدي للجمهورية الإسلامية.

وتابع "لكنه يحتاج إلى موافقة الرئيس قبل تنفيذه"، مضيفًا أن مئات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس قد شفوا وخرجوا من المستشفى.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه سيتم تسليم "حوالي 20 ألف مجموعة اختبار لفيروس كورونا وبعض المواد الأخرى" إلى إيران يوم الجمعة من الصين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، "ستقوم طائرة ماهان الجوية بنقل هذه الشحنة، التي أعدها الهلال الأحمر الصيني، إلى إيران".

وقد أوضحت السلطات، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني، يوم الأربعاء إن إيران ليست لديها خطط لفرض حجر صحي على "المدن والمناطق" على الرغم من الارتفاع الحاد في الأعداد في وقت قصير.

أعلن المسؤولون عن أول حالة وفاة وإصابة في إيران بسبب فيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال جاهانبور أن الحكومة قد مددت إغلاق دور السينما وحظر مؤقت على الأحداث والمؤتمرات الثقافية لمدة أسبوع آخر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الغاء صلاة الجمعة في طهران إيران تعلن إغلاق جميع المدارس لمدة ثلاثة أيام

أخبار تهمك

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يستعد لتجديد عقد فان دايك وقطع الطريق على كبار أوروبا

منذ ساعة و نصف

بعد موقعة البرنابيو.. رئيس ريال مدريد يخطط لضم نجمي مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 4 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

منذ 38 دقيقة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصريحات مثيرة من كلوب قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. السلطات الإيرانية تغلق جامعات ومدارس مدينتين

إيران.. مواجهات بين محتجين والشرطة بسبب فيروس "كورونا"

وزارة الصحة الإيرانية: 8 وفيات و43 حالة إصابة بكورونا

بسبب "كورونا".. تركيا وأفغانستان يقررا وقف السفر من وإلي إيران

إيران تحث المواطنين على البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس كورونا

إيران: 19 قتيلا و 139 مصابا بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:12 م

أول تحرك من منتخب مصر لحل أزمة لاعبي الأهلي والزمالك

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

12:52 م

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status