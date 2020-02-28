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الدولار يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة بسبب فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:44 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
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تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر اليورو  ليسجل 1.10 دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع سيطرة فيروس كورونا "كوفيد19" على اهتمامات الأسواق العالمية ووصوله إلى الولايات المتحدة.

وزادت تكهنات المستثمرين بشأن اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل، خاصة بعد إعلان حالات إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالأمس أن هناك أكثر من 8 آلاف مشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وزاد عدد ضحايا الفيروس الصيني بشكل ملحوظ خارج حدود الدولة الآسيوية، مع اكتشاف حالات لأول مرة في دول نيوزيلندا ونيجيريا وغيرهم.

وبحلول الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1013 دولار.
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كوفيد 19 فيروس كورونا في الولايات المتحدة فيروس كورونا سعر الدولار أسعار الدولار

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