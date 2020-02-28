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البحوث الإسلامية: لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة في عدتها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:24 م
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المجمع
المجمع
هدى عبدالرازق
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قال مجمع البحوث الإسلامية: إنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى: "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق.

وأضاف في معرض رده على سؤال عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه لا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة.

وتابع أنه يجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأظهر قال تعالى: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلاّ أن تقولوا قولًا معروفًا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم".

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الكلمات المفتاحية

مجمع البحوث الإسلامية عدة المرأة خطبة المرأة البحوث الإسلامية

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