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نسرين طافش تغازل جمهورها عبر 'إنستجرام'

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في هذه الصور مرتدية بنطال من الجينز، وسويت شيرت من اللون الكحلي وبه كلمات من اللون الأحمر مع إرتدائها كوتشي من اللون الأبيض وتصفيف شعرها بطريقة جذابة تتناول المشروب الصباحي الخاص بها.

وكتبت "طافش"على هذه الصور قائلة: صباح الرايقين يا للي كل ما بيتذكروا تحديات الحياة بياخدو نفس عميق و بيقولوا كل شيئ على ما يرام و كل شئ سيكون بأحسن حال الله يعتني بي الحمدلله على هبة رحلة الحياة.

وتابعت "طافش'' قائلة: ما الذي علي ان أقول و افعل لأساعد نفسي و من حولي، Love and peace، وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: يا قمر يا اللي مفيش زيك بموت فيكي.

وفي سياق أخر قدمت "طافش" العديد من المسلسلات التليفزيونية منها ربيع قرطبة، هولاكو، قرن الماعز، رجال ونساء، على طول الأيام، حكايات الغروب، طريق النحل، السراب، جلسات نسائية، تحالف الصبار، مدرسة الحب، شبابيك، مقامات العشق، ختم النمر.


وشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كلا من عفاف شعيب، أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، تامر شلتوت، وفاء سالم، كريم العمري، جميل برسوم.
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