Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كشفوا حقائق مذهلة".. ماذا قالت الحكومة المصرية عن كورونا؟

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
من آن لآخر، يدلي وزراء الحكومة المصرية بتصريحات بشأن فيروس "كورونا" المنتشر في العالم خلال الفترة الأخيرة، ليكشفوا حقائق هامة بشأن وجود الفيروس بالبلاد.

الكورونا والكوارث الطبيعية "من آيات الله"
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا "كورونا"، هى آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقاما إلهيا، مضيفا: "حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين".

وخلال خطبة الجمعة التى ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا في محافظة الشرقية، نفى وزير الأوقاف، أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقاما إلهيا من الدول الغير مسلمة، لافتا إلى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بسبب موقعها الجعرافي للكوراث الطبيعية وأكثر من ذلك.

ودعا جمعة، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واتخاذ معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم إثارة البلبلة، والإعتماد في هذا الشأن علي المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

الوزراء عن شائعات كورونا: "لو فيه إصابات هنعلن عنها"
ومن جانبه، رد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على شائعات وجود إصابات بفيروس كورونا في مصر، حيث عرض بيان مجلس الوزارء، الذى أكد أنه لا توجد أية إصابات بهذا الفيروس المستجد.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": إلى كل مروجي الشائعات، إلى كل جروبات الواتس القلقانة بمناسبة ومن غير مناسبة، إلى كل الشمتانين، ومحبى الشر لهذا الوطن وأبنائه، مفيش فى مصر أى حالة مصابة بفيروس كورونا، والحمد لله، ولو فيه هنطلع نعلن، لا هننكسف، ولا هنخاف، أحسن منا واتصابوا والله، يا ريت نهدى بأه، مش هنكذب كل نص ساعة، سيبونا نشتغل".

اكتشاف علاج لفيروس "كورونا" خلال 3 أسابيع
ومنتصف فبراير الجاري، قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تبادل للبيانات الصحية بين وزارات الصحة في كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية، عن الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، ما يساعد المنظمة والعلماء لإجراء أبحاث للتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» على فضائية «ON E»، أوضحت الوزيرة، أنه نتج عن ذلك حاجتين، الأولى جاءت بعد 4 أسابيع من فيروس كورونا حيث تم اختراع واكتشاف كواشف للفيروس، والثانية أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن أنه خلال 3 أسابيع سيكون هناك علاج لفيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف فيروس كورونا الحكومة اخر الاخبار إصابات كورونا

أخبار تهمك

سر استبعاد رمضان صبحي من قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موعد عودة هازارد لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عقوبة اليويفا ضد نجم ريال مدريد بسبب موقعة السيتي

منذ حوالي 5 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

والد نجم كريستال بالاس يوجه نصيحة إلى ريال مدريد بشأن نجله

منذ ساعة و نصف

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد فشل المفاوضات.. دعوى قضائية جديدة من نيمار ضد برشلونة

منذ نصف ساعة

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"السياحة والآثار" بشأن تعليق السعودية رحلات العمرة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا المستجد يصل إلى إيطاليا

فيروس "كوفيد-19".. كورونا جديد يهدد العالم

بعد ظهور أول إصابة في مصر.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

بعد ظهور أول حالة إصابة بـ "فيروس كورونا" في مصر.. إليكم طرق الوقاية والفرق بين حامل الفيروس والمصاب به

وزيرة الصحة: اكتشاف علاج لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع

زيرو كورونا.. بلدان عربية تخلو من الفيروس القاتل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:52 م

تغيير جديد من فايلر في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

سموحة يتخذ خطوة جديدة تجاه مهاجم الأهلي

02:20 م

بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

01:58 م

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

فايلر يفتح ملف خماسية صن داونز مع لاعبي الأهلي لأول مرة

01:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status