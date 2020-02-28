"كشفوا حقائق مذهلة".. ماذا قالت الحكومة المصرية عن كورونا؟

من آن لآخر، يدلي وزراء الحكومة المصرية بتصريحات بشأن فيروس "كورونا" المنتشر في العالم خلال الفترة الأخيرة، ليكشفوا حقائق هامة بشأن وجود الفيروس بالبلاد.



الكورونا والكوارث الطبيعية "من آيات الله"

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا "كورونا"، هى آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقاما إلهيا، مضيفا: "حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين".



وخلال خطبة الجمعة التى ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا في محافظة الشرقية، نفى وزير الأوقاف، أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقاما إلهيا من الدول الغير مسلمة، لافتا إلى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بسبب موقعها الجعرافي للكوراث الطبيعية وأكثر من ذلك.



ودعا جمعة، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واتخاذ معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم إثارة البلبلة، والإعتماد في هذا الشأن علي المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



الوزراء عن شائعات كورونا: "لو فيه إصابات هنعلن عنها"

ومن جانبه، رد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على شائعات وجود إصابات بفيروس كورونا في مصر، حيث عرض بيان مجلس الوزارء، الذى أكد أنه لا توجد أية إصابات بهذا الفيروس المستجد.



وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": إلى كل مروجي الشائعات، إلى كل جروبات الواتس القلقانة بمناسبة ومن غير مناسبة، إلى كل الشمتانين، ومحبى الشر لهذا الوطن وأبنائه، مفيش فى مصر أى حالة مصابة بفيروس كورونا، والحمد لله، ولو فيه هنطلع نعلن، لا هننكسف، ولا هنخاف، أحسن منا واتصابوا والله، يا ريت نهدى بأه، مش هنكذب كل نص ساعة، سيبونا نشتغل".



اكتشاف علاج لفيروس "كورونا" خلال 3 أسابيع

ومنتصف فبراير الجاري، قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تبادل للبيانات الصحية بين وزارات الصحة في كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية، عن الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، ما يساعد المنظمة والعلماء لإجراء أبحاث للتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره.



وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» على فضائية «ON E»، أوضحت الوزيرة، أنه نتج عن ذلك حاجتين، الأولى جاءت بعد 4 أسابيع من فيروس كورونا حيث تم اختراع واكتشاف كواشف للفيروس، والثانية أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن أنه خلال 3 أسابيع سيكون هناك علاج لفيروس كورونا المستجد.

