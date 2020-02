أحمد الشامي عن كورونا:الموضوع مش هزار ياأخوانا ربنا يحفظنا(صورة)

View this post on Instagram

انا معرفش ليه واخدين الموضوع بطريقة سهلة و استسهال ... ماشي كل حاجة علي الله بس ليه عايز تتعب و تمرض .. انا داخل مطار مصر مكنش في حد من العامليين لابس كمامة و لا اي احتياطات خالص ... الموضوع مش هزار يا اخونا .. المرض بيبان عليك بعد حوال ١٤ يوم هتكون انت نقلت الفيروس لاهل بيتك و جيرانك و اي حد بتقابله ... يا ريت ناخد بلنا و ربنا يحفظنا جميعاً يا رب و يحفظ مصر ....