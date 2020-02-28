أحمد الشامي عن كورونا:الموضوع مش هزار ياأخوانا ربنا يحفظنا(صورة)

نشر المطرب أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "الشامي" في هذه الصورة مرتديا قميصا من اللون الأبيض وفوقه جاكتا من اللون الأسود، وواضع على وجهه كمامة بيضاء.وكتب الشامي على هذه الصورة قائلا:انا معرفش ليه واخدين الموضوع بطريقة سهلة و استسهال ماشي كل حاجة على الله بس ليه عايز تتعب و تمرض انا داخل مطار مصر مكنش في حد من العامليين لابس كمامة و لا اي احتياطات خالص.وتابع "الشامي" قائلا: الموضوع مش هزار يا اخونا المرض بيبان عليك بعد حوال ١٤ يوم هتكون انت نقلت الفيروس لاهل بيتك و جيرانك و اي حد بتقابله.وأختتم"الشامي" عبراته قائلا: ياريت ناخد بالنا و ربنا يحفظنا جميعاً يا رب و يحفظ مصر، وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: عندك حق والله لازم نحافظ ربنا يستر ويحمي مصر وشبابها.وفي سياق أخر قدم "الشامي" عدة أعمال غنائية منها ياليل، أنا بحبك، يا غالي عليا، رايحة جاية.وشارك "الشامي" في العديد من الأعمال الفنية منها كلمة سر، نابليون والمحروسة، العندليب، اسم مؤقت، فض إشتباك، بيت السلايف.