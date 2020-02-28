مصرع سيدتين وإصابة 4 في حادث تصادم بالشرقية

لقي سيدتان مصرعهما، اليوم الجمعة، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين في الشرقية.





البداية كانت بتلقي اللواء عاطفف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارتين بطريق "القنايات – ديرب نجم"، أمام قرية "عرب شاهين" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.





على الفور انتقلت قوات الأمن، ورجال المباحث لمكان الواقعة، إذ تبين من التحريات الأولية، أن الحادث أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.





تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



