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إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:02 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة، إقبالا متزايدًا، وتوافد على مقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور، المئات من أعضاء الجمعية العمومية المقدر عددهم بنحو 15 ألف عضو، وسط تزاحم شديد من مناصري المرشحين للقيام بالدعاية الانتخابية.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، ذلك وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بعدد 7 مقاعد.

وقال المهندس وليد الشرمة، أمين نقابة المهندسين بالبحيرة، أإن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا قبل صلاة الجمعة، إذ وصل عدد المصوتين إلى 500 وذلك على غير العادة في الانتخابات السابقة، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المصوتين في نهاية اليوم إل 2200 صوت.

حيث يتنافس على مقعد شعبة عمارة كلًا من: "أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز"، ومقعد شعبة كهرباء كلا من: "أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقه، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم".

بينما يتنافس على مقعدي شعبة مدني كلا من: "رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحائم محمود عمران، محمود عبدالله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبدالعزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفي عبداللا، عماد محمد عبدالله".

ويتنافس على مقعدي شعبة ميكانيكا كلا من: "محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل".
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين انتخابات تجديد نصفي المهندسين البحيرة

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