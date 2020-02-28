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بعد الطرد.. خيسوس يعترف بسنده على راموس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:58 م
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سندة خيسوس على راموس
سندة خيسوس على راموس
الفجر الرياضي
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تحدث البرازيلي جابرييل ​خيسوس​ مهاجم نادي ​مان سيتي​ الانجليزي عن هدفه الذي سجله في شباك ​ريال مدريد​ في ذهاب الدور 16 بدوري ابطال اوروبا يوم الأربعاء.

وقال خيسوس​ : "لعبة كرة القدم عبارة عن التحامات لم أدفعه لكني الكاد أسندت يداي على جسده كما تظهر الصورة".

وتابع: " نحن نعرف من هو ريال مدريد ونعرف تاريخ خصمنا " .

يذكر ان مانشستر سيتي قلب تأ خره من  0 - 1 بهدف ايسكو الى فوز بهدفين من توقيع جيسوس ودي بروين من ركلة جزاء في اللقاء الذي شهد طرد قائد النادي الملكي سيرجيو ​راموس​.
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