وزير الأوقاف: الكورونا "آية الله الكونية" للعظة والرجوع إليه

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا في محافظة الشرقية، إن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا "كورونا"، هي آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقام إلهي.

وتابع وزير الأوقاف: "حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين"، نافيا أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقاما إلهيا من الدول غير المسلمة، لافتا إلى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بسبب موقعها الجعرافي للكوراث الطبيعية وأكثر من ذلك.