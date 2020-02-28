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وزير الأوقاف: الكورونا "آية الله الكونية" للعظة والرجوع إليه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
عبد الله الميهي
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا في محافظة الشرقية، إن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا "كورونا"، هي آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقام إلهي.
 
وتابع وزير الأوقاف: "حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين"، نافيا أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقاما إلهيا من الدول غير المسلمة، لافتا إلى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بسبب موقعها الجعرافي للكوراث الطبيعية وأكثر من ذلك. 
 
فيما دعا جمعة، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واتخاذ  معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم إثارة البلبلة، والاعتماد في هذا الشأن علي المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف كورونا الشرقية

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