"دور الفن في الحياة" ندوة فنية بجامعة عين شمس





وأدار الندوة الإعلامية أستاذ علا شوشة، بحضور الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة مراد مدير إدارة المعارض والمتاحف بدار الأوبرا المصرية ومنسق المعرض وآمال سعد مدير إدارة النشاط الثقافي بدار الأوبرا وأستاذ مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني وأ. هند حامد مشرف نشاط المسرح وتأتي الندوة كختام لمعرض فني استمر على مدار أسبوع ضم أكثر من ٨٠ لوحة فنية لمجموعة من أبرز الفنانين التشكيليين في مصر وذلك في إطار إتفاقية تعاون بين الجامعة ودار الأوبرا المصرية.



ودارت الندوة حول دور الفن والثقافة والإعلام كأدوات فاعلة في تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم وتشكيل شخصية وسلوك الشباب كما تناولت الندوة دور وسائل التواصل الاجتماعي في تثقيف الشباب وتوعيتهم بين الأصالة والمعاصرة.

أقيمت اليوم بجامعة عين شمس، ندوة "الفن والحياة" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتى حاضر بها الفنان الكاتب حسين نوح والدكتور حمد عبد الله استشاري الطب النفسي.