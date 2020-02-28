وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بعزبة البيه في الشرقية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مسجد إبراهيم عبد الرحمن، بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه على مساحة 900 متر وبه مصلى للسيدات.





وأوضح الوزير، أن افتتاح المسجد اليوم، يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.





ومن ناحيته، أكد محافظ الشرقية، أن إعمار المساجد يُعد هدفًا نبيلًا فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبرًا لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيدا بمجهودات مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء الإجراءات كافة التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحًا إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.





وشارك في الافتتاح اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من نواب البرلمان وعدد من رجال الدين الإسلامي وأهالي القرية



