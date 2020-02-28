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إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد في القاهرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
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أنقذت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، إحدى السيدات عقب احتجازها داخل مصعد بأحد العقارات، بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بدائرة قسم شرطة الظاهر. 

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين تعطل المصعد ما بين الطابق الرابع والخامس بالعقار، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المصعد وتشغيله يدويًا، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة. 

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.
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الكلمات المفتاحية

النجدة القاهرة احتجاز سيدة

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